Metz x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 34ª e última rodada do Campeonato Francês de 2023/2024, o campeão Paris Saint-Germain encerra a sua participação na competição visitando o Metz. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília) deste domingo (19), no Stade Saint-Symphorien.

O Paris Saint-Germain, naturalmente, está em primeiro lugar, com 73 pontos, seguido de longe por Monaco, com 64. O Metz, por sua vez, é o 16°, abrindo o Z3. Quem aparece uma posição acima é o Le Havre, com 32 pontos e uma vitória a menos. Assim, os donos da casa ainda podem escapar do rebaixamento.

Confira a tabela do Campeonato Francês

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e da Star +.

Como chega o Metz

Os donos da casa não têm problema para a partida contra o campeão francês. Por outro lado, a equipe não atravessa grande fase, com três derrotas.

Como chega o PSG

Já campeão francês e de olho na final da Copa da França, contra o Lyon, no próximo sábado (25), o Paris Saint-Germain certamente usará uma equipe alternativa. Quem com certeza não joga é o lateral-esquerdo Theo Hernández, lesionado. Mbappé, em seu últimos jogo pelo clube, deve começar no banco. Papa Amadou Diallo e Georges Mikautadze formam a dupla de ataque.

METZ x PSG

Campeonato Francês– 33ª rodada

Data e horário: 19/5/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Stade Saint-Symphorien, em Metz (FRA)

METZ: Alexandre Oukidja; Maxime Colin, Ismaël Traoré, Sadibou Sané e Fali Candé; Kevin N’Doram, Kevin Van Den Kerkhof, Danley Jean Jacques e Lamine Camara; Papa Amadou Diallo e Georges Mikautadze. Técnico: László Bölöni

PSG: Arnau Tenas; Yoram Zague, Marquinhos, Skriniar e Beraldo; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz e Kang-in Lee; Bradley Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luís Enrique

Árbitro: Gael Angoula

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.