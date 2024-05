Independiente oficializa a demissão de Carlos Tevez

Através de comunicado feito na noite do último sábado (18), o Independiente tornou oficial a saída do técnico Carlos Tevez. A informação, aliás, já circulava desde a última sexta-feira, apontando que o pedido de demissão veio por parte da comissão técnica para a diretoria. O último jogo de Tevez na função será diante do Platense, às 15h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Argentino.

Enquanto o clube de Avellaneda não define seu novo comandante, o interino será Hugo Tocalli, coordenador das categorias de base do Rojo. A saber, para o novo ocupante efetivo do cargo, o favorito é Julio Vaccari, profissional que saiu do Defensa y Justicia na última semana.

O caráter de mudança em resultados e ambiente que Tevez trouxe com sua chegada, em 2023, parecia levar o Independiente, novamente, ao nível competitivo. Principalmente, ao conseguir evitar o iminente rebaixamento que se avizinhava no ano passado. Entretanto, a queda na fase de grupos da Copa da Liga e a derrota logo na estreia do Argentino frustraram bastante o técnico em seu segundo trabalho na função. Em 2022, ele ficou por 15 partidas no comando do Rosario Central.

Confira, na íntegra, o comunicado oficial da saída de Tevez

“Queremos informar que Carlos Tevez comunicou ao presidente do clube, Néstor Grindetti, representando a Comissão Técnica, que tomou a decisao de não continuar como treinador do plantel profissional depois do encontro que disputaremos amanhã, contra o Platense, pela 2ª rodada da Liga Profissional de Futebol.

Desde a insituição, queremos destacar o compromisso e profissionalismo do corpo técnico que deixa o clube, que assumiu com valentia o cargo em um momento esportivo complexo e nos levou até um caminho de novos objetivos que tentaremos alcançar no curto prazo.

Por sua vez, queremos ressaltar a generosidade do nosso Coordenador de Juvenis, Hugo Tocalli, quem estará à frente da equipe principal até a designação de um novo corpo técnico.”

