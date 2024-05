Tottenham e Chelsea vencem e se garantem nas competições europeias

A última rodada da Premier League coroou o tetracampeonato do Manchester City, porém também definiu os classificados para as competições europeias. Se para a Liga dos Campeões a parada já estava definida, para os outros torneios foi decidido somente neste domingo. O Tottenham garantiu-se na Liga Europa, enquanto o Chelsea, em uma arrancada incrível na reta final, será o representante inglês na Liga Conferência.

Assim, o Tottenham terminou em quinto lugar, com 66 pontos e garantido na Liga Europa. Na sequência ficou o Chelsea, com 63 e com vaga na Liga Conferência. Newcastle e Manchester United, que ainda tinham chances, ficaram pelo caminho, com 60 pontos cada.

Tottenham vence o lanterna

Os Spurs tinham uma parada teoricamente mais fácil e dependia somente de sua força. Dessa maneira, fez valer a expectativa ao bater o lanterna e já rebaixado Sheffield United por 3 a 0, fora de casa. O grande nome da partida foi Kulusevski, que fez dois gols. Pedro Porro completou o triunfo.

Em Londres, o Chelsea também fez o dever de casa e venceu o Bournemouth, em Stamford Bridge, por 2 a 1. Os gols foram marcados por Caicedo e Sterling, com Badiashile, contra, descontando para os anfitriões. Vale destaca, principalmente, o golaço marcado pelo meia equatoriano dos Blues, que acertou um chute do meio de campo, por cobertura, para abrir a contagem na capital inglesa.

O Manchester United também fez o seu papel, mas com temporada irregular, chegou à última rodada com poucas chances de conquistar uma vaga na Conference League. Fora de casa, os comandados de Erik ten Hag bateram o Brighton por 2 a 0. Dalot e Hojlund fizeram os gols do triunfo dos Red Devils.

Quem também tinha chances era o Newcastle. Os Magpies visitaram o Brentford e fizeram 4 a 2. Bruno Guimarães anotou o último gol do confronto, que teve ainda Barnes, Murphy e Isak marcando. Janelt e Wissa descontaram para os anfitriões.

Na parte inferior da tabela, ocorreu o esperado. O Luton juntou-se a Sheffield United e Burnley, já rebaixados, e vai jogar a Championship, a segunda divisão inglesa. A equipe precisava vencer e tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Contudo, perdeu por 4 a 2, em casa, para o Fulham. Quem acabou escapando foi o Nottingham Forest, que venceu o próprio Burnley, com dois gols de Wood.

Outros resultados

Manchester City 3 a 1 West Ham

Arsenal 2 x 1 Everton

Liverpool 2 x 0 Wolverhampton

Crystal Palace 5 x 0 Aston Villa

