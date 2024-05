Manchester City ergue troféu da Premier League, o quarto seguido

Ederson, Haaland e Guardiola comemoram mais um troféu do Manchester City - (crédito: Foto: OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Após vencer o West Ham e conquistar o tetracampeonato da Premier League, o Manchester City ergueu, enfim, o sonhado troféu, neste domingo (19). No centro do gramado do Etihad Stadium, o capitão Kyle Walker levantou a taça, para o delírio dos fãs.

Este foi o décimo título inglês do City na história. São oito Premier League, sendo seis sob o comando de Pep Guardiola. O time contou com mais uma artilharia de Haaland, que foi artilheiro pelo segundo ano possível.

Desta vez, mais modesto, marcou “apenas” 27 vezes. Foden, eleito melhor jogador da Premier, fez 19 gols e contribuiu com oito assistências. Dois dos gols foram neste domingo, no jogo do título.

De Bruyne, Bernardo Silva, Ederson, Foden e Walker, aliás, são os jogadores do elenco que conquistaram todas as seis Premier League junto de Guardiola.

