Sósia de Gabigol revela ameaças e ganha apoio de Deyverson

Gabigordo foi ameaçado após as fotos de Gabriel Barbosa com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Carlos Alberto Vieira/Jogada10)

O sósia do atacante Gabriel Barbosa, o conhecido “Gabigordo”, revelou ter recebido ameaças de torcedores após o vazamento da foto do atacante do Flamengo com a camisa do Corinthians.

Afinal, em desabafo nas redes sociais, o sósia ressaltou que está sofrendo com ódio de algumas pessoas, mas que é um trabalhador.

“Sei que muita gente não gosta de mim por achar que fiquei rico com esse trabalho de sósia, mas a fama é diferente de sucesso, e eu não sou um super famoso. Fiquei conhecido por ser sósia e o meu ganha pão é o meu trabalho, e é com isso que ganho a vida. E se tiver que trabalhar com qualquer outra coisa, vou trabalhar, não tenho medo, não tenho vergonha, sempre trabalhei, mas não vou deixar de ser Flamengo e torcer pelo time porque o Gabigol saiu ou não do Fla”, ressaltou.

O atacante Deyverson, aliás, entrou na publicação do sósia do atacante do Flamengo e prestou sua solidariedade. Em rápido comentário, o atleta do Cuiabá desejou boa sorte a Gabigordo.

“Principal de tudo, irmão: você é ser humano! Que Deus te abençoe e te livre de todo mal”, postou.

Gabigol admite erro

Em entrevista ao ‘Uol’, neste domingo (19), Gabriel Barbosa admitiu que errou e garantiu que não vai mais usar camisas de outros clubes. O atleta disse que estava em casa e, por isso, relaxou ao usar a roupa do Corinthians.

“Primeiro, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando”, concluiu.

