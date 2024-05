De saída do Corinthians, Cássio terá salário astronômico no Cruzeiro

Cássio desembarca em Belo Horizonte nesta segunda-feira (20) para finalizar os detalhes e assinar contrato com o Cruzeiro. O vínculo, aliás, será excelente do ponto de vista financeiro para o goleiro, que está próximo de completar 37 anos.

O Jogada10 apurou que Cássio receberá pouco mais de R$ 800 mil ao mês. O salário já é maior do que ele recebia no Corinthians. Para acertar com o clube celeste, no entanto, o arqueiro recebeu luvas (compensação financeira), que serão diluídas nos três anos de contrato. Esse valor, portanto, atingirá a casa de R$ 1 milhão ao mês.

Cássio chega para ocupar a posição deixada por Rafael Cabral, que foi para o Grêmio. A saída ocorreu há algum tempo, mas Anderson não conseguiu ganhar o coração do torcedor cruzeirense. A diretoria celeste, inclusive, se movimenta para anunciar outros reforços de peso em breve.

A contratação, aliás, mostra que a nova SAF do Cruzeiro pretende ser agressiva no mercado. O diretor Alexandre Mattos trabalha com afinco para fazer uma breve reformulação e montar um elenco competitivo já em 2024. Esse é o desejo de Pedro Lourenço, empresário que adquiriu 90% das ações da Raposa junto a Ronaldo Fenômeno.

A reportagem apurou ainda que Cássio foi só o primeiro de alguns nomes que vão chegar na Toca da Raposa II nos próximos tempos. A diretoria pretende fazer um investimento inicial para ter um time competitivo e em 2025 ter mais reforços para a equipe ganhar corpo e disputar títulos.

