Gabigol ressalta desejo de renovar com o Flamengo e fala em ‘conexão com o torcedor’

Imagem de Gabigol com camisa do Corinthians causou desconforto no Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/Internet)

O contrato de Gabriel Barbosa, o Gabigol, com o Flamengo encerra no fim dessa temporada. Isso faz dele um dos principais nomes ventilados em vários clubes que estão no mercado. No entanto, o ex-camisa 10 do Rubro-Negro tratou de esfriar os ânimos de diretorias pelo Brasil. Afinal, falou em renovação e o desejo de permanecer no Rio de Janeiro.

“Eu acho que isso vai ser resolvido da melhor maneira possível. Todo mundo sabe e não é escondido de ninguém que eu quero muito ficar no Flamengo. Não falo isso porque está acontecendo isso agora”, disse em entrevista ao “Uol”.

Nos últimos dias, no entanto, Gabriel Barbosa esteve novamente no olho do furacão, com uma grande polêmica. Isso porque vazou uma imagem que o atacante flamenguista usava uma camisa do Corinthians. A situação causou desconforto e, além de multado, Gabigol perdeu a camisa 10. Ele, todavia, garante que não será a imagem que vai atrapalhar a ligação dele com o torcedor Rubro-Negro.

“As pessoas que vivem ao meu redor, que me conhecem, sabem do meu amor pelo Flamengo. Tenho certeza que não é uma foto, não é um erro, que vai apagar a nossa conexão”, salientou.

Gabriel fala em fato isolado

O atacante Rubro-Negro, aliás, trata essa última crise como uma situação separada das demais em sua história no clube. Ele garante, inclusive, que conversou com colegas de clube e familiares antes mesmo de direcionar ao torcedor.

“Eu precisava fazer isso (pedir desculpa) com meus pais, com meus colegas de clube primeiro do que com a imprensa. Então, agora acho que foi o momento que estou mais tranquilo e calmo para isso, pedir desculpa à torcida do Flamengo. Confio muito que não é esse fato isolado que vai mudar a nossa relação, a nossa verdade”, finalizou.

