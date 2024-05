Rafael é convocado, e Dorival completa lista da Copa América

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, completou neste domingo (19) a lista de convocados para a Copa América. O comandante do Brasil chamou o zagueiro Bremer, da Juventus, o volante Éderson, da Atalanta, ambos da Itália, e Pepê, do Porto, de Portugal. A disputa do torneio continental começa em junho, nos Estados Unidos.

Na última quinta-feira (16), a Conmebol permitiu a inscrição de mais três atletas por equipe. Assim, no total, Dorival Júnior vai contar com 26 atletas na disputa da Copa América.

Dorival Júnior também convocou também o goleiro Rafael, do São Paulo. Os dois, inclusive, foram campeões da Copa do Brasil no ano passado. O arqueiro vai substituir Ederson, do Manchester City, que sofreu uma fratura no rosto na última terça-feira (14).O goleiro brasileiro se machucou ao se chocar com Romero na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, pela Premier League.

“Todos os atletas, independente do momento das convocações, chegam em igualdade de condições para disputar e brigar por uma posição dentro da equipe titular”, afirmou o técnico Dorival Júnior.

A Conmebol também aceitou esticar para o dia 15 de junho o prazo para a apresentação da lista definitiva dos jogadores inscritos na Copa América. Os jogadores começam a se apresentar no dia 30 em Orlando, na Flórida. A cidade será base da Seleção no período de preparação. Já os atletas que defendem times brasileiros começam a treinar nos Estados Unidos no dia 3 de junho.

O Brasil fará dois amistosos antes do início da competição. O primeiro será no dia 8 de junho contra o México no Kyle Field, em College Station, no Texas, Já o segundo amistoso será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

A estreia da Seleção de Dorival Júnior na Copa América será contra a Costa Rica, no dia 24 de junho, em Los Angeles. Colômbia e Paraguai também estão no grupo do Brasil.

Veja a lista de convocados:

GOLEIROS

Bento – Athletico-PR

Alisson – Liverpool (ING)

Rafael – São Paulo

LATERAIS

Danilo – Juventus (ITA)

Yan Couto – Girona (ESP)

Guilherme Arana – Atlético-MG

Wendell – Porto (POR)

ZAGUEIROS

Beraldo – PSG (FRA)

Eder Militão – Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)

Bremer – Juventus (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

Andreas Pereira – Fulham (ING)

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Éderson – Atalanta (ITA)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

ATACANTES

Pepê – Porto (POR)

Endrick – Palmeiras

Evanilson – Porto (POR)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Savinho – Girona (ESP)

Vinicius Junior – Real Madrid (ESP)

