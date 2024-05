Saída de Cássio do Corinthians faz zagueiro do Grêmio assumir posto. Entenda

A saída de Cássio do Corinthians foi um dos assuntos de maior relevância no futebol brasileiro na semana. O goleiro, aliás, era o jogador mais longevo em um mesmo clube de Série A no Brasil. Mas sua despedida após mais de 12 anos no Timão abre espaço para Pedro Geromel assumir o posto. Afinal, o zagueiro está há mais de uma década no Grêmio.

O defensor se apresentou ao clube gaúcho em dezembro de 2013 e não demorou a se transformar em um dos grandes nomes do Tricolor. Afinal, lá conquistou Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), entre outras competições.

A situação para Geromel, no entanto, não tem sido fácil. O zagueiro, afinal, fica constantemente lesionado e já existem conversas para o vínculo não ser renovado. Atualmente, por exemplo, o defensor está afastado se recuperando de uma cirurgia após fratura no braço esquerdo. Em um ano e meio é a sexta vez que ele visita os médicos no DM.

O Grêmio, aliás, recentemente teve outro grande atleta que ficou por vários anos no clube. O goleiro Marcelo Grohe passou 13 anos no Tricolor.

