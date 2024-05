Dorival convoca Rafael, do São Paulo, e mais três jogadores para fechar grupo para Copa América

O técnico da seleção brasileira Dorival Júnior chamou mais três jogadores para a disputa da Copa América e completou a lista de convocados para o torneio. A convocação foi anunciada na noite deste domingo pelas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em adição aos 23 convocados no dia 10 de maio, o zagueiro Bremer, que atua na Juventus, o meia Éderson, da Atalanta, e o ponta Pepê, do Porto, também farão parte do elenco que disputa a taça continental. Na última quinta-feira, a Confederação sul-americana de Futebol (Conmebol) anunciou que aumentaria o limite de atletas inscritos por equipe na Copa América para 26. Antes, eram 23.

Quem também foi chamado para defender o Brasil foi o goleiro Rafael, do São Paulo, que substituí Ederson, do Manchester City. O goleiro do clube inglês se machucou na última terça-feira e não deve se recuperar até o início do torneio.

"Os jogadores começam a se apresentar no dia 30 em Orlando, na Flórida. A cidade será base da seleção no período de preparação. Já os atletas que defendem times brasileiros começam a treinar nos Estados Unidos no dia 3 de junho", afirmou a CBF em nota.

Antes da Copa América, o Brasil enfrenta o México e os Estados Unidos em dois amistoso no mês de junho. No dia 24 do mesmo mês, a seleção terá pela frente a Costa Rica, em Los Angeles, em sua estreia pelo torneio continental.

Confira a lista de convocados para a Copa América:

GOLEIROS

Bento - Athletico-PR

Alisson - Liverpool (ING)

Rafael - São Paulo

LATERAIS

Danilo - Juventus (ITA)

Yan Couto - Girona (ESP)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Wendell - Porto (POR)

ZAGUEIROS

Beraldo - PSG (FRA)

Eder Militão - Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Bremer - Juventus (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

Andreas Pereira - Fulham (ING)

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

ATACANTES

Pepê - Porto (POR)

Endrick - Palmeiras

Evanilson - Porto (POR)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Savinho - Girona (ESP)

Vinicius Junior - Real Madrid (ESP)