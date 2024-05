Guga admite que afastamento de quarteto trouxe ‘turbulência’ ao Fluminense

Guga, do Fluminense, teve boa atuação diante do Cerro Porteño pela Libertadores - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Depois de um tempo sem ser titular, Guga retornou diante do Cerro Porteño pela Libertadores. Assim, o lateral-direito teve uma boa atuação e deu a assistência para o gol de Ganso. O jogador recordou o afastamento do quarteto John Kennedy, Kauã Elias, Alexsander e Arthur por indisciplina e afirmou que o caso trouxe um desconforto interno para o Fluminense.

“Tivemos uma conversa. Cobramos muito entre si. Acaba trazendo energia negativa para o grupo, que é muito bom. Nosso dia a dia é muito bom. Isso acabou trazendo turbulência. Mas são águas passadas. São meninos, vão errar. Todo jogador já passou por um momento de erros. Eles trabalham muito, são meninos que gostam muito de ajudar, são solidários. Esperamos que realmente tenham esse arrependimento, como eles falaram. Dessa forma, esperamos que eles possam não errar mais. São muito importantes”, disse à ESPN.

“O Kauã Elias já provou no jogo contra o São Paulo, teve responsabilidade grande e pôde mostrar seu futebol. Alexsander já provou que pode nos ajudar muito. Assim, desde a volta dele, cresceu muito. O John Kennedy nem se fala, menino que fez o gol do título da tão sonhada Libertadores”, completou.

“Já provaram que são capazes de ajudar. Que possam entender seu lugar fora de campo, não se levar pelo momento. Nesse sentido, são meninos do bem, esperamos que possam entrar no rumo da ajuda, da sinceridade e que possam nos ajudar durante o ano”, finalizou.

Olho na agenda

O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Por fim, isso acontece, pois a CBF suspendeu duas rodadas do Brasileirão devido à tragédia climática que afeta o Rio Grande do Sul.

