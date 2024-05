Lázaro engata sequência e mira titularidade no Palmeiras

Uma das contratações para esta temporada, o meia-atacante Lázaro vem agradando e encantando o técnico Abel Ferreira. Apesar de não ser titular absoluto, ele vem sendo utilizado pelo treinador em quase todos os jogos do Palmeiras. Aliás, ele entrou em campo em 14 das últimas 15 partidas do Verdão.

Nesta sequência, ele não foi acionado apenas na vitória contra o Liverpool-URU por 3 a 1, pela Libertadores, no Allianz Parque. Dos confrontos que entrou, o jogador foi titular em sete. Aliás, ele ganhou a confiança de Abel Ferreira na reta final do Paulistão, recebendo a titularidade na final contra o Santos.

Ao todo, o atacante participou de 18 jogos com a camisa do Palmeiras, com dois gols e uma assistência. Desta forma, ele vem se credenciando cada vez mais para ser titular no Alviverde. No segundo semestre, a concorrência deve aumentar com a chegada de Felipe Anderson e os retornos de Dudu e Bruno Rodrigues. Contudo, o jogador já mostrou que pode ser um atleta versátil para o treinador palestrino.

Além disso, Lázaro faz partes dos planos de reformulação do Palmeiras. Ainda que não se espere uma mudança profunda no grupo nesta janela de meio de ano, Abel Ferreira indicou que acontecerão trocas importantes nos próximos meses.

“Sim, claro que vamos ter que reformular, mas eu adoro isso. Espero que a direção me acompanhe nessa reformulação, porque nem sempre é fácil”, disse Abel.

Nos próximos meses, o Verdão vai sofrer com muitas ausências por conta da Copa América, além de ver Endrick se despedir rumo ao Real Madrid. Assim, Lázaro busca abraçar esta oportunidade para ser titular de vez do time do Palmeiras.

