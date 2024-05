Malu Schmidt termina temporada como artilheira em Portugal

O Valadares Gaia não conquistou nenhum título na temporada 2023/2024 do futebol feminino em Portugal. Entretanto, a atacante brasileira Malu Schmidt tem bons motivos para comemorar seu desempenho, já que terminou o biênio como a artilheira do país.

Na última rodada da Liga BPI (Campeonato Português Feminino), o Valadares Gaia venceu o Marítimo, por 2 a 0, e finalizou a temporada com 11 triunfos, três empates e oito derrotas, campanha que lhe concedeu a sexta posição. Como de praxe, Malu deixou sua marca no confronto com um gol e chegou ao recorde de 16 tentos.

Na consideração de todas as competições, foram 31 jogos de Malu Schmidt no último biênio. Nesse sentido, ela somou 2.349 minutos em campo com nove gols na Liga BPI, quatro na Taça da Liga e outros três na Taça de Portugal. Em virtude de tal desempenho, a jogadora de 23 anos não segurou a emoção diante de feitos tão importantes para a sua carreira. Principalmente, pelo fato de também deixar sua marca no último duelo da temporada:

“Fico muito feliz em poder acabar a temporada marcando gols e vencendo a partida. Fico feliz, também, em ser a brasileira com mais gols em Portugal. É um marco importante e fruto de uma grande temporada.”

Como resultado do foco já voltado para a próxima temporada, a atleta comentou quais são suas metas tanto individuais como coletivas. Naturalmente, a conquista de, pelo menos, um título faz parte de seus planos:

“Focar em fazer uma época boa, tranquila e conseguir aumentar os números individuais. E, se tudo correr bem, ganhar algum título.”

Trajetória

Com formação no Foz Cataratas, Malu Schmidt defendeu Tiger Academia e Napoli-SC antes de rumar para terras lusitanas, no ano de 2021. Em solo português, entre as duas passagens no Valadares Gaia, ela jogou, por duas temporadas, no Lank Vilaverdense.

