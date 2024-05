São Paulo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

São Paulo e Flamengo jogam nesta segunda-feira (20/5), às 20h (de Brasília), um clássico pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. Ambos têm 17 pontos, com o time paulista em quinto e o carioca em sexto. Quem vencer este jogo que será no CT de Cotia, entra no G4. E a Voz do Esporte transmite esta partida, começando a sua cobertura a partir das 18h30, com seu tradicional esquenta, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.