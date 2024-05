Título na Itália causa provocação na família Thuram

Marcus Thuram (esquerda) posa para foto com o troféu de campeão da Itália com seu pai, Liliam Thuram (direita) - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images)

A rivalidade no futebol da Itália se concentra especialmente entre Inter de Milão, Juventus e Milan. As equipes que são as maiores vencedoras do país. A propósito, apesar dos Nerazzurri e Rossoneros serem da mesma cidade, o antagonismo é maior com a Velha Senhora. Tanto que até reflete em famílias com a presença de jogadores, como a Thuram.

Isso porque Marcus Thuram foi campeão desta edição da Série A pela Internazionale. A celebração do título ocorreu no último domingo (19), após o empate em 1 a 1 com a Lazio, ainda no gramado. No momento da festa, o atacante provocou a Juventus.

O camisa 9 da Inter batia palmas enquanto a torcida gritava:

“Quem não pular é juventino”.

Assim, seu pai, Liliam Thuram, reagiu à atitude e deu um tapa em Marcus, que, apesar da bronca, saiu rindo. Afinal, Liliam defendeu a Velha Senhora por cinco anos e se tornou ídolo do time.

A situação não passou de uma brincadeira, já que Liliam estava usando uma camisa da Inter com o nome do seu filho. Marcus chegou, nesta última temporada, à Internazionale e foi fundamental para a conquista do Campeonato Italiano. Ainda mais impactante porque se transferiu para a equipe a custo zero. Em 34 partidas, o atacante marcou 13 gols e sete assistências, sendo o terceiro colocado geral neste quesito na competição.

Marcus Thuram was clapping to 'Whoever doesn't jump is a Juventino' chants, His father Lilian Thuram slapped him.

pic.twitter.com/NFttHvKA8L — JuveFC (@juvefcdotcom) May 19, 2024

Disputa por títulos na Itália

A Juventus é a maior campeã da Série A na história com 36 troféus. Em seguida, a disputa é acirrada entre Inter de Milão e Milan, que estavam empatados com 19. No entanto, os Nerazzuri ganharam vantagem de um título sobre os arquirrivais ao vencerem esta edição do torneio.

