Paulinho é o último remanescente do título Mundial de 2012

Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fabio Santos; Ralf, Paulinho, Jorge Henrique e Danilo; Emerson Sheik e Paolo Guerrero. Esta escalação está gravada na memória de todo torcedor do Corinthians. Afinal, foi esses jogadores que venceram o Chelsea em 2012 e conquistaram o Mundial de Clubes na época. Contudo, nos dias atuais, apenas um atleta segue no plantel alvinegro.

Com a saída de Cássio nos últimos dias, o volante Paulinho tornou-se o último remanescente daquela equipe que conquistou o Mundial de Clubes. Porém, o jogador também pode estar com seus dias contados, já que também pode dar adeus daqui a 41 dias, quando acaba o seu contrato.

Jogador e clube tentam chegar em um denominador comum para estender seu vínculo. A importância de Paulinho no elenco aumentou após a saída de Cássio. Afinal, o volante se tornou uma das grandes referências de liderança no elenco. Entretanto, o Timão entende que o custo com o atleta é elevado, levando em consideração que ele não vem sendo titular.

Em janeiro, quando ainda se recuperava de cirurgia em um dos joelhos, Paulinho aceitou baixar o salário para prorrogar o contrato com o Corinthians. Agora, o volante não quer uma nova redução.

A permanência de Paulinho ficou ainda mais importante após a grave lesão de Maycon, que vai perder todo o restante da temporada. Contudo, a diretoria corintiana entende que não pode gastar muito com um jogador que não é titular absoluto da equipe. Assim, o Timão pretende fazer uma proposta com valores menores do atual contrato.

Paulinho vai se aposentar no Corinthians?

A confiança do Corinthians é que o volante aceite a oferta por conta da sua identificação com o clube. O objetivo é renovar até o final desta temporada, com uma possibilidade de estender o vínculo até o final de 2025. Além disso, o Timão também busca dar uma estrutura boa para que o atleta encerre a sua carreira com a camisa do Alvinegro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.