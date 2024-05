Sem Léo Pereira, Flamengo deve ter dupla inédita contra o Amazonas

O técnico Tite não poderá contar com Léo Pereira para a partida contra o Amazonas, na quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. Afinal, o zagueiro está se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Dessa forma, a expectativa é que o treinador do Flamengo escale a equipe com Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Aliás, se isso acontecer, será a primeira vez que os ex-companheiros de Red Bull Bragantino voltarão a formar uma dupla de zaga.

Durante o treinamento desta segunda-feira, Tite indicou a titularidade de Ortiz durante atividades de bola parada.

Léo Ortiz e Fabrício Bruno chegaram a jogar juntos na derrota para o Palestino, no Chile. No entanto, na ocasião, o Flamengo jogou com três zagueiros, com Léo Pereira integrando o miolo de zaga.

Desfalques para o jogo da terceira fase

Pulgar ainda é dúvida. O chileno se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, que o tirou dos jogos desde o final de abril. Ele deve viajar com a delegação para Manaus, mas a sua presença na partida é incerta. Por outro lado, Pedro, que está com incômodo no adutor da coxa direita, deve ser titular. Mas, dependendo do decorrer do confronto, pode não atuar os 90 minutos.

Flamengo deve entrar em campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan (Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Pedro e Cebolinha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.