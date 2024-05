Neto aponta motivo da saída de Cássio do Corinthians: ‘Erro gravíssimo’

O ex-jogador Neto apontou um dos motivos para a saída do goleiro Cássio do Corinthians. O atleta está a caminho do Cruzeiro e deixou o Timão após 712 jogos e 12 temporadas jogadas.

No programa “Apito Final”, que Neto é apresentador e comentarista, o ex-atleta, afinal, salientou que a maneira como o goleiro foi tratado não foi boa e isso foi um dos pontos marcantes.

“Ele saiu por causa do ambiente que criaram para ele, pelo menos no meu entendimento. As mídias sociais foram muito cruéis com o Cássio. Para mim, uma festa muito mequetrefe. O Cássio merecia uma coisa muito melhor. O Cássio não tinha que ter saído do Corinthians. Ficar na reserva está tudo bem, mas arregaçar ele do jeito que fizeram?”, iniciou o ex-jogador.

No entanto, Neto salientou ainda que era necessário a diretoria ser mais experiente para tratar um grande ídolo da agremiação.

“O Cássio é o maior ídolo da história do clube, 712 jogos e não ganhava um salário exorbitante. Teve uma falha contra o Argentinos Jrs. Chama o treinador de goleiro, a comissão técnica, o presidente e conversa: “O que está acontecendo? Calma, relaxa. Fica uma semana no banco, depois volta a jogar”. Ninguém fez isso, e foi um erro gravíssimo para mim”, concluiu.

Cássio, afinal, despediu-se oficialmente da torcida na última sexta-feira e, no sábado, concedeu uma coletiva de imprensa para conversar com jornalistas. Ele recebeu homenagens na oportunidade. Aliás, o jogador está a caminho do Cruzeiro, para contrato de três temporadas.

