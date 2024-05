Técnico do PSG dispara contra Mbappé: ‘Veremos quem mais quer jogar’

Relação entre Mbappé e Luis Enrique está cada vez mais abalada na reta final de passagem do atacante pelo PSG - (crédito: Foto: Nicolas Tucat/AFP via Getty Images)

A relação entre Mbappé e PSG está cada vez mais desgastada. Isso porque o astro foi desfalque nos últimos dois compromissos da equipe, ambos como visitante. Assim, ele se torna dúvida para a decisão da Copa da França, diante do Lyon, no próximo sábado (25).

Segundo comunicado do Paris Saint-Germain, a ausência do atacante nas últimas duas partidas ocorreu por conta de uma lesão. No entanto, Mbappé foi flagrado no festival em Cannes, ao lado do companheiro de equipe Dembélé, no final de semana passado. Outro jogador do elenco que ficou fora dos relacionados. Contudo, a repercussão foi bastante negativa.

Técnico do PSG, Luis Enrique demonstrou bastante descontentamento com a situação que envolve o astro da equipe. Isso porque ao ser questionado sobre a presença dele na final da Copa da França, o comandante lhe ignorou. Na verdade, sua resposta priorizou jogadores que demonstram o interesse em atuar.

“Durante a semana, poderemos ver quem está mais preparado, quem está com mais vontade, quem tem intenção de jogar. Conto com todos os jogadores. Alguns jogarão, alguns ficarão fora da lista”, detalhou o treinador.

Relação conturbada entre Mbappé e diretoria do PSG

Por sinal, há indícios de atrito também na relação entre Mbappé e a diretoria do Paris Saint-Germain. Afinal, de acordo com a imprensa francesa, houve um desentendimento entre o atacante e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, no período anterior do jogo contra o Toulouse.

Exatamente o primeiro compromisso depois do astro confirmar sua saída da equipe ao final da temporada por meio de suas redes sociais. Caso ele esteja presente na partida contra o Lyon, pela final da Copa da França, no próximo sábado (25), será a sua despedida do PSG.

Problemas entre astro e Luis Enrique

O atacante já teve outros problemas com o técnico Luis Enrique. Em um deles, demonstrou irritação com a sua substituição no clássico com o Olympique de Marselha. Ele deu lugar a Gonçalo Ramos, que garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o adversário. Mbappé constantemente passou a ser substituído no Campeonato Francês, quando a sua saída do Paris Saint-Germain ainda não se passava de rumores. A propósito, após a partida, o camisa 7 do PSG fez uma postagem enigmática em seu Instagram, mas sem legenda. Na ocasião, o comandante frisou que não se importava com quem discordava de suas decisões. Posteriormente, ainda apontou que era necessário o time da capital francesa se acostumar a jogar sem o craque.

