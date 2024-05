Filho de Pirlo faz homenagem ao pai em seu negócio

O filho de Pirlo tentou seguir os passos dele no futebol, mas sem sucesso, como em muitos casos semelhantes. Apesar disso, ele buscou investir em outro ramo, com influência do esporte e uma homenagem a seu pai.

No caso, Nicolò optou por se arriscar na moda e fundou uma marca de roupas chamada “Vintedue”, que em português significa vinte e dois. Trata-se, aliás, de uma reverência a Pirlo. Afinal, o meio-campista ficou marcado em sua carreira por utilizar a camisa 21.

Assim, seu filho pretendia indicar que era seu sucessor, por conta da sequência numérica (21 para 22). A coleção de estreia de seu empreendimento teve como inspiração o segundo uniforme do Manchester United, da temporada 90/91. Na ocasião do lançamento, em outubro de 2023, admitiu que há também uma influência no fato dele colecionar camisas de futebol

“Me inspirei na camisa do Manchester United 1990/91, a camisa visitante. Desde pequeno sou apaixonado por camisas. Tenho as que meu pai usou. Tenho a do Cristiano Ronaldo, a primeira que tive foi a do Real Madrid. Também tenho algumas do Neymar. Do Alessandro Matri, que frequentava bastante a minha casa, tenho todas as camisas usadas por ele”, comentou Nicolò.

As vendas das peças estão disponíveis no site da própria marca https://ventiduebrand.com . Nas campanhas iniciais, logo após o lançamento do empreendimento, Pirlo participou como modelo ao lado de seu filho.

Pirlo segue no futebol após aposentadoria

O ex-volante pendurou as chuteiras em 2017 e, posteriormente, decidiu investir na trajetória como treinador. Sua primeira aventura como técnico foi exatamente na Juventus, mas sem muito sucesso. Na temporada seguinte, ele passou a comandar o Karamguruk, da Turquia. Contudo, deixou a equipe antes do término da mesma. Já na atual, assumiu a Sampdoria na Segunda Divisão do Campeonato Italiano.

Pirlo conseguiu encerrar a temporada regular na sétima colocação e garantir vaga na rodada de qualificação para os play-offs. No entanto, perdeu para o Palermo, e deu adeus à possibilidade de retornar à elite do futebol italiano.

