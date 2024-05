Adson deve voltar à titularidade do Vasco após mais de dois meses

O ponta Adson pode ser uma das novidades no Vasco para o duelo da próxima terça-feira (21) contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. O jogador está recuperado de problema no joelho e deve ganhar a vaga de Rossi no ataque do Cruz-Maltino.

Essa seria, então, a primeira vez que o jogador de 23 anos ganha oportunidade no time titular desde março. Na ocasião, ele iniciou o jogo contra o Nova Iguaçu, que culminou na eliminação precoce do Gigante da Colina no Campeonato Carioca (derrota por 1 a 0).

LEIA MAIS: Payet reencontra Fortaleza, adversário de seu primeiro gol pelo Vasco

Mesmo fora da titularidade, Adson participou de seis jogos desde então – todos saindo do banco. Na última partida, aliás, ele entrou no intervalo, teve boa atuação, mas saiu nos acréscimos por problemas no joelho.

Como o jogo contra o Flamengo, marcado para o último sábado (18), foi adiado, o jogador teve tempo suficiente para se recuperar do problema. Dessa forma, a tendência é que ele ganhe a vaga de Rossi pelo lado direito do campo.

Contratado junto ao Nantes (FRA) nesta temporada, Adson foi a segunda contratação mais cara da história do Vasco. Ele já tem 16 jogos, sendo cinco como titular e 11 como reserva utilizado. Marcou dois gols e ainda busca sua primeira assistência pelo clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.