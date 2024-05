Palmeiras terá muitos desfalques no mês de junho

O mês de maio ainda não acabou, mas o Palmeiras já está com a cabeça em junho. Isso porque o Verdão terá um grande números de desfalques para a continuidade do Campeonato Brasileiro. A situação piorou após a convocação da Seleção Brasileira Sub-20, na sexta-feira (17)

Afinal, o zagueiro Vitor Reis, o meio-campista Luis Guilherme e o atacante Estêvão vão se apresentar na Granja Comary, no próximo dia 3. O trio participará de um período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-20 em Teresópolis e vai desfalcar o Verdão. Destes, apenas o defensor ainda não é figurinha carimbada com Abel Ferreira.

Além dos garotos, o Palmeiras já não contará com o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), o lateral-esquerdo Piquerez (Uruguai), o meio-campista Richard Ríos (Colômbia) e o atacante Endrick (Brasil), que estarão com suas seleções para a disputa da Copa América. Aliás, Zé Rafael, Murilo, Mayke e Raphael Veiga estão na lista de suplentes de Dorival e podem aparecer na lista de convocados em caso de lesão no Brasil.

Ao todo, são sete desfalques confirmados. Destes nomes, a única certeza é que Endrick não vai retornar ao clube. Afinal, após a Copa América, o garoto vai se apresentar ao Real Madrid, clube que defenderá a partir dali.

Com o Campeonato Brasileiro paralisado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo na quinta-feira (23), quando enfrentará o Botafogo-SP, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, em Ribeirão Preto. Será a penúltima partida de Abel com todo o elenco, antes de ganhar vários desfalques.

