Flamengo inicia venda de ingressos para jogo diante do Millonarios

O Flamengo, iniciou, nesta segunda-feira (20/05), a venda de ingressos para o jogo diante do Millonarios, pela Libertadores. Durante este primeiro momento, somente os sócios-torcedores podem adquirir entradas para partida.

As entradas devem ser compradas no site oficial do clube. A comercialização para o público geral começa nesta terça-feira (21/05), às 18h. Os valores variam entre R$15 e R$500.

Horários disponíveis para compra

20/05 (14h) – Diamante / Platina+1 (nível 1)

20/05 (18h) – Platina / Ouro+1 (nível 2)

21/05 (10h) – Ouro / Prata+1 (nível 3) | 21/05 (14h) – Prata / Bronze +1 (nível 4)

21/05 (16h) – Bronze (nível 5) | 21/05 (18h) – Público Geral online (nível 6)

26/05 (10h) – Pontos de troca, pontos de venda físicos e Gratuidades

Valores dos ingressos

NORTE

Diamante: R$15,00

Platina: R$21,00

Ouro: R$21,00

Prata: R$24,00

Bronze: R$30,00

Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)

SUL

Diamante: R$15,00

Platina: R$21,00

Ouro: R$21,00

Prata: R$24,00

Bronze: R$30,00

Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)

LESTE SUPERIOR

Diamante: R$17,50

Platina: R$24,50

Ouro: R$24,50

Prata: R$28,00

Bronze: R$35,00

Público Geral: R$70,00 (meia R$35,00)

LESTE INFERIOR

Diamante: R$22,50

Platina: R$31,50

Ouro: R$31,50

Prata: R$36,00

Bronze: R$45,00

Público Geral: R$90,00 (meia R$45,00)

OESTE INFERIOR

Diamante: R$27,50

Platina: R$38,50

Ouro: R$38,50

Prata: R$44,00

Bronze: R$55,00

Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)

MARACANÃ +

Diamante: R$181,25

Platina: R$223,75

Ouro: R$223,75

Prata: R$245,00

Bronze e planos antigos: R$287,50

Público Geral: R$500,00 (meia R$287,50)

Flamengo x Millonarios

Aliás, Flamengo e Millonarios se enfrentam na terça-feira (28/05), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Grupo E da Libertadores. Com sete pontos conquistados, os jogadores rubro-negros estão na segunda colocação da chave.

