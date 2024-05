Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Palmeiras duelam nesta terça-feira (21), às 15h, no estádio Pituaçu, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão é o líder da competição com 18 pontos e grande sensação da competição, mas perdeu a primeira em seu último embate e busca a recuperação. Já o Tricolor de Aço é o quarto colocado, com 13 pontos somados, mas não vence há duas rodadas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço começou muito bem a competição, mas caiu de rendimento nos últimos jogos. Afinal, a equipe vem de um empate em 3 a 3 com o Goiás, fora de casa e uma derrota para o Ceará por 2 a 1, diante de seus torcedores. Sua última vitória foi no dia 1° de maio, contra o RB Bragantino, atuando como visitante. Assim, o Bahia tenta voltar a vencer para encostar nos primeiros colocados e aposta na eficiência do atacante Tiago, com cinco gols em sete jogos, para voltar a somar três pontos.

Como chega o Palmeiras

Por sua vez, o Verdão era a grande equipe da competição, após emplacar seis vitórias nos primeiros seis jogos. Contudo, na última partida, foi surpreendido e perdeu para o RB Bragantino por 2 a 0, em casa. Agora, o Palmeiras tenta se recuperar na competição e busca a vitória para manter a liderança. A equipe tem como destaque o quarteto Benedetti, Thalys, Allan e Luighi, que dividem a artilharia, com quatro tentos cada.

BAHIA X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – Oitava rodada

Data e horário: 21/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Pituaçu, Salvador (BA)

BAHIA: Pedro; Robert, Daniel, Kauã Davi e Alex; Sidney, Paulo Souto e Vitinho; Rafael, Tiago e João Coni. Técnico: Rogério Ferreira.

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Vitor Reis, Benedetti e Arthur; Coutinho, Patrick e Allan; Edney, Thalys e Luighi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Bruno Fernandez Moreira (BA)

Assistentes: Wesley Silva Santos (BA) e Bruno da Paixão (BA)

