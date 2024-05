Torcida do Botafogo é a que pior avalia a arbitragem

Torcida do Botafogo não tem muita paciência com a arbitragem - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A torcida do Botafogo não engole a arbitragem brasileira. Assim, a pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest comprova que os alvinegros têm a pior posição a respeito de juízes, auxiliares e árbitros de vídeo. Afinal, a avaliação, piorou em relação aos números apresentados pelo levantamento, em 2023.

No ano passado, 42% dos torcedores do Botafogo tinham como “positiva” a arbitragem do país, contra 23% de “negativa” . Na época, aliás, esta porcentagem representou a terceira maior rejeição entre as torcidas do futebol brasileiro.

Em 2024, o jogo mudou. 10% dos botafoguenses aprovaram o trabalho dos árbitros enquanto 41% sentenciaram uma avaliação negativa.

Em contrapartida, Flamengo (35%), Corinthians (34%) e Bahia (34%) sustentam as melhores avaliações.

A CNN/Quest ouviu 6.373 pessoas: 5.023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos, entre 27 de abril e 1º de maio de 2024. Desse modo, a margem de erro é da pesquisa de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%.

As piores avaliações da arbitragem:

Botafogo – 41%

Vasco – 38%

Santos – 36%

Grêmio – 35%

Atlético – 32%

Cruzeiro – 31%

São Paulo e Palmeiras – 27%

Corinthians – 25%

Internacional – 22%

Flamengo e Sport – 21%

Corinthians – 18%

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.