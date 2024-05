‘A certeza é de que o projeto avance’, diz dirigente do Flamengo sobre construção do estádio

A construção de um estádio próprio segue rondando os corredores da Gávea. Internamente, dirigentes acreditam que cada vez mais esse projeto vai criando forças. Nesta segunda-feira (20), Cacau Cotta, diretor de relações externas do clube, se reuniu com o deputado federal Pedro Paulo, e mostrou otimismo ao falar sobre o tema.

“O Flamengo já tem um compromisso público junto ao prefeito Eduardo Paes. Dessa forma, vai ter uma reunião junto a ele, Pedro Paulo e o presidente da câmara para agilizar as coisas. Além disso, temos também um potencial construtivo na Gávea, que será debatido junto aos conselheiros do clube e representantes do estado. O encontro está marcado para a próxima semana e a certeza é de que o projeto avance e o sonho seja realizado”, disse Cacau Cotta ao “Coluna do Fla”.

Durante o encontro entre Cacau Cotta e Pedro Paulo, o deputado federal afirmou que, neste próximo encontro entre os conselheiros e representantes do clube, o prefeito Eduardo Paes estará presente, assim como Carlo Caiado, presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A reunião será no próximo dia 27.

O Flamengo tem o desejo de contar com o terreno do Gasômetro para erguer o tão sonhado estádio próprio. Assim, para isso, o clube busca o potencial construtivo na Gávea.

O que é o potencial construtivo

O potencial construtivo é a autorização para se realizar a construção em um terreno seja uma casa ou um prédio de diversos andares. Aliás, essa permissão faz com que o valor do terreno suba.

