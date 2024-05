Botafogo defende invencibilidade diante do Vitória no Barradão

Vitória e Botafogo se enfrentam na próxima quarta-feira (22/05), às 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso, dessa forma, chega motivado e confiante diante dos Leões da Barra no estádio. Afinal, são dez anos de invencibilidade no local.

LEIA MAIS: Cláusula de contrato pode ajudar Tiquinho a ficar no Botafogo

Vitória x Botafogo

Durante estes dez anos, aconteceram cinco jogos no Barradão, com três vitórias do Botafogo e dois empates. O último triunfo do Vitória no estádio aconteceu no dia 4 de outubro de 2014, pelo Brasileirão. Na época, os Leões da Ilha venceram por 2 a 1, com gols de Marcinho no segundo tempo.

Últimos cinco jogos entre Vitória e Botafogo no Barradão

29/09/2021: Vit 0 x 0 Bot – Série B

23/09/2018: Vit 3 x 4 Bot – Brasileirão

14/06/2017: Vit 2 x 2 Bot – Brasileirão

18/09/2016: Vit 0 x 1 Bot – Brasileirão

05/09/2015: Vit 1 x 2 Botafogo – Série B

Nos últimos anos, o Glorioso vem acumulando eliminações precoces na Copa do Brasil. No entanto, os jogadores alvinegros vivem um bom momento na temporada e chegam embalados em Salvador. Afinal, os comandados de Artur Jorge conquistaram sete vitórias nos últimos nove jogos. O time atualmente está na quarta colocação do Brasileirão e classificado para as oitavas de final da Libertadores.

Com um gol de Eduardo no segundo tempo, o Botafogo conteve os ataques do Vitória no jogo de ida e venceu por 1 a 0 no Nilton Santos. Portanto, os jogadores alvinegros precisam apenas de um empate no Barradão para se classificar na Copa do Brasil. Um triunfo mínimo do mandante leva a decisão para os pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.