Grêmio mantém zagueiro do Atlético-MG na mira

Zagueiro do Atlético, Jemerson segue na mira do Grêmio para a próxima janela de transferências. O defensor, aliás, está no radar do Tricolor há bastante tempo.

Afinal, o técnico Renato Portaluppi já pediu a contratação em abril, no entanto, a diretoria do Galo não permitiu a transferência. A negociação chegou a caminhar, todavia, o ex-goleiro Victor, atual diretor de futebol, tratou de frear os tratos.

Aliás, criticado em outros tempos, Jemersom caiu nas graças do técnico Gabriel Milito. Desde a chegada do argentino, o baiano não perdeu mais a vaga de titular.

Agora, o Grêmio estuda fazer nova investida. O contrato do zagueiro com o Galo vai até dezembro de 2024. Para liberar o atleta antes, o Galo aceita receber a compensação de R$ 5,1 milhões.

Jemerson chama atenção do mercado

Além do Grêmio, o Athletico também tentou contratar o zagueiro na última janela. Neste caso, o técnico Cuca, que trabalhou com o defensor, deseja a contratação e já fez contato. No entanto, a situação não evoluiu.

Jemerson foi revelado pelo Atlético e ficou no Galo de 2013 a 2016. Ele foi vendido para o Monaco, da França, por 11 milhões de euros – maior venda do clube na posição. Ele retornou ao Brasil em 2022, com a camisa do Corinthians. Com algumas lesões, deixou o Timão. Após essa passagem, Jemerson assinou com o Galo, sem custos, no ano seguinte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.