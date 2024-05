‘Laranja’ recebe dinheiro em acordo entre Corinthians e Vaidebet

O torcedor do Corinthians ganhou mais um motivo para se preocupar com o patrocínio da Vaidebet. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, um ‘laranja’ foi envolvido nas negociações entre Corinthians e Vaidebet..

Segundo a publicação, entre os dias 25 e 26 de março, o Corinthians depositou R$ 1,042 milhão a Rede Social Media Design LTDA, intermediadora do negócio. Por sua vez, a empresa repassou essa verba a Neoway Soluções Integradas em Serviços LDTA. Uma das sócias da companhia é Edna Oliveira dos Santos, moradora da cidade de Peruíbe, em São Paulo.

Porém, mesmo com os depósitos comprovados em uma conta com o seu nome, a responsável desconhece a empresa e muito menos o valor em sua posse. Além disso, ela mostrou-se assustada com a história.

Endereço desconhecido

Outro ponto revelado pela reportagem é que a Neoway está localizada na junta comercial de São Paulo na Avenida Paulista, 171 – 4º andar. Mas a recepcionista do prédio desconhece a empresa. No local está hospedado um espaço de co-working.

Valores

Anunciado como maior patrocínio do futebol brasileiro no começo do ano, a Vaidebet tem rendido muita história no Corinthians. No primeiro momento, o acordo que girava em R$ 123 milhões, está reduzido em R$ 97 milhões anuais ao Alvinegro.

Rubão demitido do Corinthians

Vale citar, que o então diretor de futebol Rubão, foi demitido do Corinthians. Na ocasião, ele revelou algumas denúncias realizadas durante o acordo e o presidente Augusto Melo optou pela sua saída.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.