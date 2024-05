Museu da Pelada recebe Manga, ídolo do Botafogo

O Museu da Pelada pretende reviver os tempos marcantes do Botafogo. Afinal, Manga, um goleiro histórico do clube, vai estar presente nesta terça-feira (21/05), às 19h (de Brasília), na Cobal do Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Assim, fãs e torcedores podem marcar presença no local para tirar fotos, ouvir histórias e pegar autógrafos do ex-arqueiro. O evento é gratuito.

Ídolo do Botafogo no Museu da Pelada

Manga é um dos principais goleiros da história do país e está marcado eternamente no Botafogo. O ex-arqueiro atuou no Glorioso por quase dez anos na década de 60 e conquistou quatro Cariocas, três Torneios Rio-São Paulo e uma Taça Brasil.

O Museu da Pelada é um projeto idealizado pelo jornalista Sérgio Pugliese. O objetivo é valorizar a memória do futebol e resgatar a sua poesia perdida. O local, dessa forma, é conhecido por receber e prestigiar personalidades marcantes, desde de gandulas até dirigentes.

“A missão vai além de preservar a história, agindo no presente e garantindo que o legado continue para as gerações futuras. A função do Museu da Pelada é passar às novas gerações o bastão da preservação da memória do futebol”, afirma Sérgio Pugliese.

