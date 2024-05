Saiba por que Abel Ferreira desistiu do Al Saad e ficou no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira voltou a ser assunto no Palmeiras. Na última sexta-feira (17) foi revelado que o português assinou um pré-contrato com o Al Saad, do Qatar e iria trocar de clube no fim da temporada 2023.

Poucos dias após a notícia ganhar espaço na grande mídia, Abel Ferreira não se pronunciou publicamente e, talvez isso ocorra na próxima quinta-feira (23). Na ocasião, o Palmeiras encara o Botafogo-SP pela Copa do Brasil.

Enquanto o discurso do treinador não é revelado, a ESPN informou que dois fatores influenciaram o português a mudar a sua rota e ficar no Brasil: Leila Pereira e família.

Em primeiro lugar, assim que soube do interesse do Al Saad em levar Abel Ferreira, a presidente do Verdão entrou em ação para convencer o treinador da permanência no clube. No bate-papo entre eles, a mandatária prometeu ao treinador investimentos de peso na equipe, pois havia insatisfação da comissão técnica com o plantel.

Sem deixar de cumprir a sua promessa, Leila Pereira entregou a Abel Ferreira nomes mais pesados na última janela de transferências, como, por exemplo, Aníbal Moreno, Lazaro e recentemente, Felipe Anderson.

Família

Além do lado profissional do clube, o treinador ouviu os pedidos de Ana Xavier, sua esposa, e das duas filhas. O trio está em São Paulo desde 2022 e estão adaptadas a cidade. Na conversa dentro de casa, a decisão foi por continuar no Palmeiras.

Contrato de Abel Ferreira

Logo depois de ouvir os principais lados e deixar de lado o Al Saad, Abel Ferreira e Palmeiras costuraram a renovação de contrato. Agora, o acordo entre as partes vai até dezembro de 2025. Um dos motivos pela sua continuidade é a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

