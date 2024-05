Álvaro Pacheco aparece em lista dos melhores treinadores da Liga Portugal

Votação do jornal "Record" aponta Álvaro Pacheco no pódio dos treinadores - (crédito: Foto: Reprodução)

Futuro técnico do Vasco, Álvaro Pacheco está com moral alta em Portugal. Afinal, ele foi eleito pelo jornal “Record” como o terceiro melhor treinador da Liga portuguesa 2023/24, em votação divulgada no último domingo (19), dia seguinte ao término da competição.

Sua antiga equipe, o Vitória de Guimarães, surpreendeu a todos e terminou sua campanha com a quinta colocação, com 63 pontos – maior pontuação da história do clube no Campeonato Português. O que ajudou Pacheco a terminar a votação no pódio.

LEIA MAIS: Adson deve voltar à titularidade do Vasco após mais de dois meses

Na eleição, Pacheco ficou atrás apenas de Rúben Amorim (Sporting) e Sérgio Conceição (Porto). O Sporting ficou com o troféu após grande campanha, com os portistas terminando na terceira posição. A campanha do Vitória foi de 19 vitórias, seis empates e nove derrotas – o técnico só assumiu na sétima rodada, no entanto.

Já no Brasil, Álvaro Pacheco só deve estrear à frente do time no dia 2 de junho, quando o Vasco recebe o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Nesta terça (21), por exemplo, ele até estará em São Januário, mas das tribunas. Rafael Paiva, ainda como interino, ficará à cargo de comandar o elenco no duelo contra o Fortaleza.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.