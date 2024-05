Corinthians rebate informação sobre ‘laranja’ em contrato com a Vaidebet

Acordo com a Vaidebet tem rendido dor de cabeça ao Corinthians - (crédito: Foto: Divulgação/Corinthians)

A segunda-feira (20) está agitada dentro do Corinthians. Logo depois de o jornalista Juca Kfouri revelar um suposto ‘laranja’ no acordo entre o clube e a Vaidebet, a diretoria do Timão resolveu se manifestar.

Em nota oficial, a diretoria de Augusto Melo garantiu que toda a negociação foi realizada de forma legal. Além disso, o Timão não se responsabiliza por repasses de comissões a terceiros.

Entenda o caso

Em seu blog no Uol, Juca Kfouri revelou que o Corinthians repassou mais de R$ 1 milhão a empresa Rede Social Media Design LTDA. Por sua vez, a intermediária da negociação entre Timão e Vaidebet, depositou o valor na conta da companhia Neoway Soluções Integradas LTDA.

A empresa que tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, desconhece qualquer depósito. Além disso, a acusada de receber o dinheiro mostrou-se assustada ao saber do tema.

Acordo milionário

Assim que formalizou a sua assinatura com a Vaidebet, o Corinthians comemorou a entrada de R$ 123 milhões por temporada. O contrato é válido por três anos.

Apesar de contar com um alto valor, devido as comissões para intermediários, apenas R$ 97 milhões ficam nos cofres do Timão.

Veja a nota do Corinthians

“O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento da acusação publicada na imprensa na tarde desta segunda-feira (20) e reafirma que todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas. O clube destaca que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros. Caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos junto ao Conselho Deliberativo para providências que se fizerem necessárias.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.