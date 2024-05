Goleiro do City é expulso de festa do título da Premier League; entenda

A festa de comemoração do título do Manchester City não terminou bem por causa de uma briga que terminou com expulsão de um goleiro do clube. O caso aconteceu às 4 horas da manhã em restaurante grego da cidade de Manchester. A informação é do “Daily Mail”.

O jogador em questão é Scott Carson, terceiro goleiro do City. Ele foi retirado por seguranças, mas não se sabe com quem Carson estava brigando. A notícia caiu como uma bomba na Inglaterra porque o atleta, de 38 anos, é conhecido mais pelo lado folclórico extracampo do que dentro das quatro linhas, até porque ele quase nunca joga.

GOLEIRO DO CITY

Em quatro anos no clube, Carson só jogou duas partidas de Premier League e até por isso pode colocar os títulos ingleses no currículo, mas não teve direito de receber medalha, já que pelas regras do campeonato o City pode distribuir 40 medalhas para quem bem entender, mas deve levar em consideração o fato de um jogador ter atuado em, no mínimo, cinco partidas durante uma edição.

Mas quem acha que o arqueiro não é importante, se engana. Carson é importante para… cumprir a cota mínima de jogadores ingleses no elenco, são oito. Ele também passa experiência para o grupo pela longa carreira, mas não disputa posição com Alisson e Ortega.