Santos embala e abre vantagem no G-4 da Série B

No último domingo (19), o Santos confirmou a sua boa fase. Na Vila Belmiro, o time de Fábio Carille goleou o Brusque por 4 a 0 e disparou na liderança da Série B. Agora, o Peixe tem 15 pontos em seis jogos disputados. O início positivo só confirma a expectativa do Peixe em retornar à elite do futebol brasileiro. Principal clube da competição, o Santos tem o status de favorito entre os rivais.

Recuperação rápida

Até o momento, o único time que superou o Santos na competição foi o Amazonas. Em Manaus, a equipe aulista foi derrotada por 1 a 0. Em meio as incertezas do começo de Série B, a resposta do Peixe foi rápida. Com vitórias diante da Ponte Preta e Brusque, a equipe espantou qualquer zebra.

Sport

Apesar de o Santos iniciar em alta o torneio, o lado positivo para os comandados de Fábio Carille é que o Sport, time que começou a Série B na briga pela liderança, já ficou para trás.

Com duas derrotas consecutivas, os pernambucanos foram ultrapassados pelo Goiás e agora estão na terceira posição da classificação. Atualmente, são 12 pontos em seis rodadas.

G-4

Se o Leão de Recife, um dos postulantes ao título, já ficou para trás, o Santos começa a abrir vantagem das equipes fora do G-4. O Avaí, primeiro time fora da zona de acesso, está com 10 pontos, cinco a menos que o Peixe. Ou seja, o Alvinegro fica pelo menos mais uma rodada entre os quatro melhores.

Calendário do Santos

Em bom momento na briga pelo acesso, o Santos agora volta a campo apenas na próxima sexta-feira (24). Desta vez, os comandados de Fábio Carille encaram o América-MG. O jogo será na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.