Bruno Rodrigues sonha com títulos no Palmeiras

Bruno Rodrigues em ação com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Contratado no início da temporada, o atacante Bruno Rodrigues sofreu uma lesão no joelho e tornou-se baixa para o técnico Abel Ferreira. Porém, o jogador encontra-se em reta final de recuperação e treina normalmente com o elenco. No último sábado (18), Bruno Rodrigues participou do jogo-treino contra o São Bernardo e foi um dos destaques da goleada por 6 a 1.

Elenco unido

Em conversa com o site oficial do Palmeiras, o atacante fez questão de agradecer o departamento médico e, principalmente os companheiros. De acordo com o próprio jogador, a força que recebeu foi fundamental para melhorar de forma rápida.

“Agradecer a Deus, à minha família, a todo o departamento médico, que me ajudou muito, e a meus companheiros também. Acho que o dia a dia foi fundamental para mim porque eu tinha acabado de chegar ao clube, disputei dois jogos e me machuquei. É muito difícil, passa muita coisa na cabeça. Mas, com a ajuda principalmente de Deus, da minha família e dos meus companheiros, estou me sentindo muito bem, muito mais feliz. Já fiz jogo-treino e estou à disposição para quando eu voltar poder dar o meu melhor”, afirmou o camisa 11.

Sonho de Bruno Rodrigues

Por fim, Bruno Rodrigues deixou claro que no Verdão, a sua expectativa é preencher o seu currículo de títulos. Até o momento, ele já faturou o Campeonato Paulista.

“Eu vim para cá para ganhar títulos, essa é a minha ambição e o que eu sempre busquei. Estou muito preparado e, principalmente, motivado para buscar todos os títulos que vamos disputar. Estou muito feliz mesmo. O grupo está de parabéns pela sequência que estamos tendo em todas as competições. Na quinta-feira temos um jogo muito difícil pela frente e vamos lá para, se Deus quiser, conseguir a classificação”, finalizou.

