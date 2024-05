Palmeiras não libera trio para seleção brasileira sub-20

Estêvão não vai trabalhar com a seleção brasileira sub-20 - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras definiu que não vai liberar Estêvão, Luis Guilherme e Vitor Reis para treinar com a seleção brasileira sub-20. O trio foi chamado por Ramon Menezes para treinar na Granja Comary, no Rio de Janeiro, entre os dias 3 a 11 de junho.

No entendimento da comissão técnica de Abel Ferreira, os três jogadores não têm a necessidade de treinar com a seleção de base, pois já integram o time principal do Palmeiras.

Sendo assim, os atletas permanecem com Abel Ferreira e companhia para dar sequência na disputa do Campeonato Brasileiro, onde o calendário do Verdão será agitado.

Desfalques no Palmeiras

Além de integrarem a equipe principal do Palmeiras, a comissão técnica está de olho nos possíveis destaques por causa da Copa América.

No setor defensivo, Gustavo Gómez vai defender o Paraguai. Ou seja, abre uma vaga no setor e Vitor Reis fica como opção ao lado de Naves. Luan e Murilo devem formar a dupla titular.

No meio-campo, Luis Guilherme está em franca evolução e o pede espaço para disputar a posição com Raphael Veiga. Recentemente, ele marcou seu primeiro gol pelo clube.

Por fim, Estêvão, cada vez mais consolidado no time principal, é uma das armas para suprir a saída de Endrick. Logo depois da Copa América, o camisa 9 se apresenta ao Real Madrid. Assim sendo, o camisa 41 se torna a principal joia do ataque palmeirense.

