Aston Villa prepara oferta por jogador do Barcelona

Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Araujo (L) and Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior vie for the ball during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 21, 2024. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

A classificação do Aston Villa para a próxima edição da Champions foi o grande feito do time comandado pelo técnico Unai Emery nesta temporada. Dessa maneira, o clube inglês já começou a planejar a montagem do elenco para 2024/25. De acordo com informações do jornal catalão ‘Sport’, os Villans estão interessados na contratação do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona.

Além disso, o técnico Unai Emery e o diretor de futebol do Aston Villa, Monchi, estiveram neste final de semana em Barcelona para uma reunião com a diretoria do Barça. O encontro aconteceu para informar sobre o interesse em Ronald Araújo e dar início às negociações.

De olho na próxima edição da Champions, o Aston Villa aposta no zagueiro uruguaio para reforçar o sistema defensivo do clube.

LEIA MAIS: Tchouaméni desfalca Real Madrid na final da Champions, diz jornal

Ao mesmo tempo, os Villans querem liberar o zagueiro brasileiro Diego Carlos para avançar na contratação de Ronald Araújo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.