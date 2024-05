RB Bragantino x Sousa: onde assistir, escalações e arbitragem

O RB Bragantino encara o Sousa nesta terça-feira (21), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, as equipes ficaram empatadas no 1 a 1. Assim, quem vencer avança para as oitavas de final da competição. Uma nova igualdade, não importa o placar, leva a decisão para as penalidades máximas

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Como chega o RB Bragantino

Com a suspensão do Brasileirão Série A, Pedro Caixinha terá tempo extra para treinar o time. Assim, Pedro Henrique, que não jogou no meio de semana por já ter atuado na Sul–Americana pelo Athletico Paranaense, volta a ficar à disposição do treinador. Contudo, Andres Hurtado (trauma no tornozelo), os meio-campistas Raul (torção no tornozelo) e Nathan Camargo (em transição após cirurgia no joelho) e o atacante Eduardo Sasha (lesão no músculo posterior da coxa direita) seguem no departamento médico e devem ser as baixas da equipe.

Como chega o Sousa

Grande surpresa da Copa do Brasil até aqui, o Sousa tem a chance de chegar a uma histórica classificação para às oitavas de final da competição (e conseguir um grande ganho financeiro com isso) se vencer. Contudo, pelo Brasileirão Série D, o Sousa perdeu para o Santa Cruz de Natal seu mais recente jogo e é o quinto de sua chave, mostrando que não vive um bom momento na temporada.

Agora comandado por Leandro Sena, o Dinossauro terá as ausências confirmadas de Jackson, suspenso pela expulsão na ida e Charles, em recuperação de lesão. Além disso, Charles segue no departamento médico. Assim, o treinador poderá ter praticamente a mesma formação que vem atuando nas partidas da Série D

RB BRAGANTINO X SOUSA

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 21/05/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo Santos, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Gustavo Neves; Vitinho, Henry Mosquera, Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

SOUSA: Bruno Fuso, Douglas Dias (Iranilson), Breno Cézar, Marcelo Duarte, Leozinho; Felipe Jacaré, Emersonn Bastos, Hiago Ramiro, Reinaldo; Diego Ceará, Ewerton Potiguar. Técnico: Leandro Sena

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM-FIFA)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

