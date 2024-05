Fluminense derrota o Palmeiras pelo Brasileirão Feminino

Nesta segunda-feira (20), o Fluminense derrotou o Palmeiras por 2 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O triunfo levou o Tricolor das Laranjeiras aos 14 pontos, na nona colocação. O Alviverde está na terceira posição, com 22 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Fluminense encara o Cruzeiro, em Minas Gerais. Enquanto isso, o Palmeiras mede forças diante do Corinthians, em casa.

Primeiro tempo

O Palmeiras era o favorito para vencer o duelo, mas viu o Fluminense entregar muita competitividade. O Tricolor dificultou o jogo, não deu espaço ao rival e usou a bola parada para levar perigo. Em uma das tentativas, Sorriso cobrou falta, a bola pegou na trave, nas costas da goleira Natasha e morreu no fundo da rede.

Segundo tempo e gol relâmpago do Fluminense

Logo no minuto inicial, o Fluminense matou o duelo. Após levantamento na área, a goleira Natasha bateu roupa e, após um bate rebate, Lurdinha ampliou para o time da casa.

Sem reação dentro de campo, a vida do Palmeiras complicou de vez aos 13 minutos. Ingridy Lima fez falta no meio campo e levou o segundo amarelo, o que resultou em sua expulsão. Melhor para as mandantes, que administraram o resultado e saíram de campo com a vitória.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.