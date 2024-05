Romero e Hernández seguem afastados e punidos no Botafogo

Punidos pelo Botafogo por indisciplina na última semana, os meias Óscar Romero e Diego Hernández seguem afastados. Inicialmente, os dois ficariam de fora somente da partida contra o Universitario (PER), mas depois seriam reintegrados.

A expectativa é de que os dois atletas estivessem no treino com o elenco principal desde o último domingo, quando o grupo voltou de folga. Romero e Hernández, contudo, treinaram em horários alternativos ao do grupo principal. A punição aconteceu pelo fato deles levarem mulheres à concentração alvinegra em Fortaleza. A informação é do “ge”.

Enquanto o elenco botafoguense esteve em Lima, na capital peruana, pelo jogo da Libertadores, os dois treinaram com os jogadores que não viajaram. Entre eles estava o atacante Tiquinho Soares, que se recupera de uma contusão muscular.

Como não treinaram com os companheiros nos últimos dias, a tendência é que Óscar Romero e Diego Hernández sejam desfalques na próxima quarta-feira, quando o Botafogo enfrenta o Vitória pela Copa do Brasil. O Alvinegro encerra a preparação para o duelo nesta terça-feira e depois segue viagem para Salvador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.