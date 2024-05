Grêmio negocia com Rodrigo Caio, e Renato fala sobre paralisação após chuvas no Sul

O técnico Renato Gaúcho participou do programa “Boleiragem”, do “SporTV”, nesta segunda-feira, e fez uma revelação importante. Segundo o comandante da equipe tricolor, o Grêmio negocia a contratação do zagueiro Rodrigo Caio.

“Torcendo muito que a gente traga esse jogador. Estamos conversando com ele, conversei durante uns 40 minutos, se ele estava a fim de vir para o Grêmio, qual a condição. Gosto dele, profissional de alto nível. Joga muito. Rodrigo Caio. É um cara que é novo, tem 31 agora, teve o problema no joelho, mas já está treinando por conta própria, está bem, tenho conversado com ele, e ele com o pessoal do Grêmio. Vamos ver”, declarou o treinador.

O defensor não atua desde o fim do ano passado, quando deixou o Flamengo. Com muitos problemas físicos, Rodrigo Caio ficou bastante tempo sem atuar. Neste ano, aliás, ele não acertou com nenhum clube.

Renato Gaúcho também falou sobre a paralisação do futebol brasileiro em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O comandante gremista afirmou que é a favor da pausa, mas ressaltou que são decisões difíceis.

“Ou para o campeonato, se me perguntarem, sou a favor de parar, ou que ninguém seja rebaixado. Temos três clubes na primeira divisão e os três serão muito prejudicados. E tem outras competições, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Aí daqui a pouco cai na zona do rebaixamento, para sair, com esses problemas, mais a parte psicológica… É difícil. Espero que a CBF busque uma solução”, afirmou.

