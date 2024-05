América-MG se recupera de falha, bate Guarani e volta ao G4 da Série B

Em duelo que valia a entrada no G4 ou a fuga do Z4, melhor para o América-MG. Afinal, o time mineiro precisou superar a falha do goleiro Dalberson para derrotar o Guarani por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (20), em Campinas, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro.

Luccas Paraizo abriu o placar para os paulistas, mas Fabinho e Moisés garantiram a virada dos mineiros no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Com o resultado, o Coelho retorna ao pelotão de acesso, agora com 12 pontos, na quarta colocação e mantém a invencibilidade. O Bugre, por outro lado, segue na zona de descenso. Aparece em penúltimo lugar, com três pontos.

O jogo

O Guarani, precisando vencer, foi para cima e levou perigo ao América. Ricardo Silva fez interceptação e buscou tocar para Dalberson, mas o goleiro, na tentativa de afastar, cometeu falha bizarra e furou o chute. Luccas Paraizo aproveitou e mandou para a rede. O América não se desestabilizou por causa do gol e ditou o o ritmo até chegar ao empate. Renato cruzou na medida para Fabinho cabecear e deixar tudo igual. Moisés, em chance de bola parada, acertou a trave.

As equipes voltaram com disposição para alcançar o resultado positivo no segundo tempo. Éder cabeceou forte npara ótima reação de Vladimir, que espalmou. Em nova chegada mineira, Renato Marques arrematou de fora da área, mas a bola desviou em Douglas. Após análise do VAR, o árbitro viu toque de mão dentro da área. Moisés foi decisivo na cobrança e assegurou o primeiro triunfo fora de casa na Série B.

Próximos jogos

O América volta a campo na sexta-feira (24), quando recebe o Santos, às 21h30, no Independência, pela sétima rodada da Segundona. Já o Guarani volta a jogar em seus domínios. No sábado (25), às 21h, o adversário será o Paysandu no Brinco de Ouro.

