Rafael celebra convocação para Copa América: ‘Momento único’

O goleiro Rafael não vem conseguindo esconder sua alegria nestes últimos dias. Afinal, ele foi convocado por Dorival Júnior para a disputa da Copa América. Ele entra no lugar de Ederson, do Manchester City, que se lesionou nas últimas rodadas do Campeonato Inglês. E o arqueiro cita a oportunidade como um momento único na carreira.

“Terminar o fim de semana com essa notícia é incrível. Mais um momento marcante, único e muito especial na minha carreira. Estou sem palavras para descrever a alegria que estou sentindo. Em março, já tive a oportunidade de vivenciar esse ambiente de Seleção pela primeira vez e, agora, vou poder disputar uma competição tão importante como a Copa América. Agradeço a Deus, aos meus familiares e amigos, que sempre estiveram comigo e acreditaram em mim, e, claro, ao São Paulo”, disse Rafael.

Contudo, o goleiro será ausência no Tricolor por até nove jogos caso o Brasil se classifique para a decisão do torneio. Assim como os outros atletas que atuam por clubes brasileiros, a apresentação em Orlando, nos Estados Unidos, será em 3 de junho, quatro dias após a chegada dos atletas que atuam no exterior.

Nesta temporada, Rafael se manteve como titular absoluto da equipe. Inicialmente, sob o comando de Thiago Carpini e agora com Luis Zubeldía. Até o momento, o goleiro sofreu 22 gols em 23 jogos neste ano. Todos, aliás, na condição de titular. Rafael deseja melhoras a Ederson Aliás, Rafael acabou sendo convocado por conta de uma lesão de Ederson. Apesar da felicidade de disputar uma Copa América, o goleiro desejou melhoras ao jogador do Manchester City. "E eu gostaria de aproveitar para expressar o meu desejo de boa recuperação ao Ederson, um dos melhores goleiros do mundo. Ontem, ele foi campeão com o City após uma campanha quase perfeita na Premier League, onde ele teve uma performance super importante e foi fundamental para o título. Infelizmente, sofreu essa lesão no penúltimo jogo e precisou ficar de fora da Copa América, mas tenho certeza de que vai se recuperar bem e voltará ainda mais forte. Desejo uma ótima recuperação pra ele", finalizou o goleiro.