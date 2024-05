Romarinho está de saída do Al-Ittihad, mas não deve voltar ao Corinthians

Corinthians e Romarinho vivem um relacionamento antigo, mas que não devem se reencontrar tão cedo. As duas partes já flertaram por muito tempo e já demonstraram o interesse em reatar, mas nunca aconteceu. E se depender da diretoria comandada por Augusto Melo, a volta do jogador não deve acontecer.

Romarinho está de saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e ficará livre no mercado. Porém, o jogador não está nos planos do Corinthians. De acordo com a diretoria do Timão, o atacante não se encaixa no perfil desejado por reforços. Muito por conta de sua idade.

Afinal, o atacante está com 33 anos e, em dezembro, completará 34. De acordo com Augusto Melo, o Corinthians precisa parar de olhar para o passado e pensar no presente. O dirigente afirma que dará continuidade à reformulação iniciada no fim de 2023 e que não pode trazer atletas pelo que fizeram há anos atrás. Assim, a tendência é que o Timão vá ao mercado atrás de peças mais jovens para o setor ofensivo.

O retorno de Romarinho também fica difícil por conta do seu mercado no mundo árabe. Clubes do Oriente Médio tem interesse no jogador e o Corinthians não pode competir com as cifras do exterior.

Corinthians e Romarinho

Contudo, nada disso apaga o carinho que Romarinho tem pelo clube. Seu ex-colega de equipe, Igor Coronado, revelou em sua chegada ao Parque São Jorge que o amigo estava doido para voltar. Em entrevistas recentes, o atacante também manifestou a vontade de um retorno. Mesmo sem o interesse do Corinthians, o jogador não deixa de demonstrar seu carinho pelo Alvinegro.

Romarinho atuou no Corinthians entre 2012 e 2014. Ele ficou marcado no Timão pelo gol de empate por 1 a 1 com o Boca Juniors (ARG), na primeira partida da final da Libertadores 2012, e por ser carrasco contra o arquirrival Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.