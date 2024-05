Tite define escalação do Flamengo com mudanças na defesa

Flamengo treina no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

O Flamengo realizou um treino no Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (21/05) e encerrou os preparativos do jogo diante do Amazonas, pela Copa do Brasil. Tite, dessa forma, definiu os titulares da partida e indicou mudanças no sistema defensivo. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Flamengo tem retrospecto positivo jogando na Arena da Amazônia. Veja os números!

Escalação do Flamengo

Matheus Cunha e Léo Ortiz entram nas vagas de Rossi e Léo Pereira, respectivamente. Além disso, Allan inicia em campo como titular. Afinal, Erick Pulgar vem se recuperando da entorse no tornozelo esquerdo e ainda está na fase final da transição. O volante chileno, dessa forma, não viaja para Manaus.

A entrada de Matheus Cunha é uma opção tática de Tite. O objetivo do técnico é dar sequência ao goleiro nos jogos da Copa do Brasil. A utilização de Léo Ortiz, por outro lado, teve um motivo especial. Afinal, Léo Pereira está com uma lesão na coxa esquerda e não pode entrar em campo.

A provável escalação do Flamengo conta com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Everton Cebolinha e Pedro. O camisa 9, por sinal, vem sentindo um incômodo no adutor da coxa direita e pode não jogar os 90 minutos. Assim, Gabigol tem grandes chances de ser acionado no decorrer da partida.

Aliás, Amazonas e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22/05), às 21h30, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo de ida terminou 1 a 0 para os jogadores rubro-negros no Maracanã. Portanto, os comandados de Tite precisam apenas de um empate para se classificar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.