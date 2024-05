Em nota, 777 Partners lamenta atraso em pagamentos no Vasco

O atraso no pagamento de direitos de imagem dos jogadores do Vasco não pegou bem na 777 Partners. A empresa, afastada do comando da SAF vascaína, divulgou nota nesta terça-feira (21) lamentando o atraso.

A detentora de 70% da SAF do Vasco afirmou também que esta é a primeira vez que há atraso no pagamento de salários ou imagem do elenco desde que a companhia assumiu, em setembro de 2022.

A diretoria administrativa da associação não se manifestou oficialmente. Mas, segundo o Jogada10 apurou, comenta-se nos bastidores que o presidente do Vasco, Pedrinho, e seu grupo receberam com estranheza o pedido de complementação orçamentária dos executivos da SAF. Atraso semelhante aconteceu, segundo a apuração, em maio de 2023. É mais comum o fluxo de caixa dos clubes estar em baixa no quinto mês do ano.

Enquanto isso, a direção aguarda o posicionamento oficial da perícia solicitada pela Justiça. Só então é que será possível entender a realidade do caixa da SAF. Quanto aos pagamentos, a informação é de que as providências acontecerão o mais rápido possível.

Confira nota da 777

“A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira (20). Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia, há 18 meses.

A decisão liminar que temporariamente nos afastou do comando do Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas.

Aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida regularizaremos de imediato essa triste situação.”

