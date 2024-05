Internacional rejeita oferta do Real Betis por Vitão

O Internacional respondeu negativamente a uma proposta do Real Betis pelo zagueiro Vitão nos últimos dias. O clube espanhol enviou uma oferta de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões) pelo defensor, de 24 anos. A recusa dos gaúchos deve-se porque entendem que podem receber um valor superior em uma possível negociação. A informação é do portal “Revista Colorada”.

Importante destacar que o jogador está no Inter por empréstimo junto ao Shakhtar, da Ucrânia, até junho. Exatamente o mesmo período em que se encerra seu vínculo com clube do Leste Europeu.

Vitão em atuação pelo Internacional na Sul-Americana de 2024 – Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Assim, com o conhecimento da situação, o Colorado antecipou-se e, no início de 2024, chegou a um acordo por Vitão por um pré-contrato de cinco anos. Com isso, a tendência é a de que o zagueiro assine vínculo definitivo com o clube gaúcho após a metade desta temporada.

Defensor do Internacional é desejo antigo dos espanhóis

O Real Betis já tentou a contratação do atleta em outra oportunidade. Mais especificamente, enviou uma proposta pelo zagueiro no final do ano passado. Contudo, não conseguiu avançar nas tratativas.

A atual temporada é a terceira de Vitão pelo Internacional. Logo com poucos meses na equipe, ele já se tornou titular absoluto e peça fundamental da equipe.

Colorado pode retornar ao Sul antes do esperado

Houve evolução do cenário dos alagamentos em alguns pontos no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que causaram imensos prejuízos. Assim, há a possibilidade de o Colorado voltar ao Rio Grande do Sul antes do esperado. Especialmente porque um desses locais é na cidade de Alvorada, onde fica o centro de treinamento da base do clube, o Morada dos Quero-Queros.

Mesmo que esse retorno não ocorra antes do esperado, o espaço pode receber o elenco profissional por um curto período depois dos 20 dias em Itu. O complexo das categorias de base só tem algumas inferioridades nas estruturas em relação ao CT Parque Gigante.

A outra novidade que há chances de ocorrer também envolve outra partida pela Sul-Americana. No caso, o embate com o Delfín, do Equador, que fecha a fase de grupos do torneio. Isso porque o estádio Heriberto Hülse pode receber este jogo marcado para o dia 8 de junho. Já há um pré-acordo entre o Criciúma e o Internacional, e a Conmebol mandou uma comitiva para a cidade do sul catarinense. Esse grupo vai averiguar as condições do estádio e do aeroporto de Jaguaruna. Inclusive, há um pensamento positivo para que o palco seja aprovado.

