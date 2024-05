Ingressos para Vasco x Fortaleza estão esgotados

Torcida do Vasco lotou contra o Grêmio (foto), na abertura do Brasileirão - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

São Januário estará lotado para o jogo de logo mais entre Vasco e Fortaleza, que duelam na noite desta terça-feira (21), pela Copa do Brasil. Via redes sociais, o Cruz-Maltino informou que os ingressos estão esgotados para o jogo das 21h30 (de Brasília), válido pela volta da terceira fase da competição.

O clube não divulgou, porém, a carga total de ingressos. Para efeito de comparação, na única partida do Vasco em São Januário na Copa do Brasil, contra o Água Santa, 19.107 entradas estiveram à venda, com 17.771 torcedores comparecendo ao duelo – taxa de ocupação de 93%, Os números estão no boletim financeiro da CBF.

Posteriormente, já nos jogos pelo Brasileirão, somente um dos três compromissos do Vasco não teve o Caldeirão lotado. A torcida compareceu em peso para a estreia contra o Grêmio e deu sorte: vitória por 2 a 1 com boa atuação.

Três rodadas depois, nova lotação máxima em São Januário. O torcedor, porém, saiu chateado do estádio, já que viu o time perder por 4 a 0 para o Criciúma e presenciou o início de uma crise.

Não à toa, mais três jogos depois, o torcedor, em forma de protesto, não esgotou os ingressos. Foi contra o Vitória, no domingo (12) de dia das mães. Somente 11.094 torcedores compareceram a São Januário presenciar o triunfo vascaíno por 2 a 1.

