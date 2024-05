Fluminense deve ir de titulares para jogo contra o Sampaio Corrêa

Germán Cano começará jogando mesmo com Fluminense em boa vantagem - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

No último treino de preparação, nesta terça-feira (21), o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, decidiu o time que levará a campo para o jogo contra o Sampaio Corrêa-MA, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília). A tendência, segundo o portal “ge”, é que o comandante utilize os titulares, aproveitando que a CBF adiou duas rodadas do Brasileirão.

A partida contra os maranhenses acontece no Maracanã e vale pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 0 e praticamente encaminhou a vaga às oitavas de final.

Dessa forma, Diniz só deve promover uma mudança em relação à escalação que venceu o Cerro Porteño (PAR), na última quinta (16), no Maracanã, pela Libertadores. Felipe Melo volta de suspensão e atua na vaga de Antônio Carlos, fazendo dupla com Martinelli.

Marquinhos, que ficou fora do jogo contra o Cerro, pode ser relacionado caso tenha condições. O lateral/ponta se recupera de lesão no pé, sofrido na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último dia 13.

LEIA MAIS: Diniz ganha opções para a zaga do Fluminense antes da chegada de Thiago Silva

Provável Fluminense

A provável escalação do Fluminense é, então: Fabio; Guga, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo; Alexsander, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Flu pode até se dar ao luxo de perder a volta por um gol de diferença. Caso perca por dois gols, porém, a disputa vai para os pênaltis. Qualquer empate ou vitória tricolor, classifica, assim, o time das Laranjeiras às oitavas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.